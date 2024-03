Der Auftragsbestand der Porr erhöhte sich um 3,0 % auf EUR 8.452 Mio., der Auftragseingang stieg parallel dazu um 2,7 % auf EUR 6.835 Mio. und setzte damit den positiven Trend der Vorjahre fort.



Die größten Neuaufträge des Jahres kamen ebenfalls aus dem Ingenieurbau. Allen voran das Baulos H53 des Brenner Basistunnels - mit einem Gesamtauftragswert von knapp EUR 1 Mrd. das größte Baulos in der Geschichte Österreichs - das gemeinsam mit einem ARGE-Partner abgewickelt wird.



Im Infrastrukturbereich konnte die Porr wichtige Projekte im Zusammenhang mit der Energiewende gewinnen, wie etwa die Untertunnelung der Elbe für die leistungsstarke Windstromleitung SuedLink in Deutschland oder das Pumpspeicherkraftwerk Ebensee in Österreich. Strauss betont: „Beispiele wie diese zeigen: Die Bauwirtschaft ist ein wichtiger Teil der Energiewende, und die Porr ist maßgeblich daran beteiligt“.



Positive Impulse gibt es auch im sonstigen Hochbau, etwa im Gesundheits-, Industrie- und Gewerbebau sowie im öffentlichen Hochbau. Zu den neuen Gesundheitsprojekten der Porr zählen das onkologische Krankenhaus in Wrocław und die Pommersche Medizinische Universität in Szczecin in Polen. Sie zeigen, dass der Gesundheitssektor ein großer Wachstumsmarkt ist. Daneben spielt der Industriebau eine wesentliche Rolle im Auftragseingang, wo die Porr unter anderem den Zuschlag für den Ausbau des Flughafens Wien-Schwechat erhalten hat.