Die Produktionsleistung erhöhte sich um 6,1 % auf EUR 4.801 Mio., wodurch auch der Umsatz um 7,5 % gesteigert werden konnte. In den meisten Segmenten konnte die Porr ihre Leistung steigern. Besonders stark wuchsen der Hochbau in Polen sowie die Bereiche Bahn- und Ingenieurbau Österreich, Infrastruktur Polen und Tiefbau Rumänien.



Der Auftragseingang stieg um beachtliche 14,7 Prozent auf insgesamt EUR 5.298 Mio. Die größten Neuaufträge kamen aus dem Infrastrukturbau.

Dazu zählen das Baulos H53 des Brenner Basistunnels und der ElbX-Tunnel für die Stromleitung SuedLink in Deutschland. Aber auch mit den Pumpspeicherkraftwerken Ebensee in Österreich und Forbach in Deutschland stellt die Porr ihre Kompetenz im Tiefbau unter Beweis.



Im Hochbau kamen in Polen der Neubau eines onkologischen Krankenhauses in Wrocław und die Erweiterung der Pommerschen Medizinischen Universität in Szczecin sowie in Österreich der DC Tower 2 mit Büro- und Wohnflächen in Wien hinzu.