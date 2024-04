Bauwirtschaft | Frühjahrsempfang 2024 : Bauen im Lusthaus: Die heimische Baubranche hat etwas zu feiern

Das Who is Who der heimischen Baubranche von Strabag-Chef Klemens Haselsteiner über Porr-CEO Karl-Heinz Strauss, Asfinag-Vostandsdirektor Hartwig Hufnagl bis zu vielen anderen geladenen Gästen und Preisträgern gab sich beim traditionellen Frühjahrsempfang des Branchenmediums Solid die Ehre - hier die besten Bilder und wichtigsten Informationen!