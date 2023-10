Das Erdgeschoss und das erste Obergeschoss werden in 3D-Betonbauweise errichtet. In Holz-Hybridbauweise wird das Dachgeschoss errichtet. Die Fundamente, die Sohle und die Filigrandecken werden in konventioneller Bauweise erstellt und die Fassadenstruktur im Erd- und Obergeschoss bleibt in der ursprünglichen Betondruckstruktur erhalten. Für das Dachgeschoss kommen Fassadenplatten zur Verkleidung zum Einsatz.

>> Könnte Sie auch interessieren: 9 Techno-Trends beim Bauen

Jan Hische, Vorstand und Geschäftsführer der Wohnungsbaugesellschaft Lünen, betont: