Schalungssysteme weisen dem Baustoff Beton seine endgültige Form, in welcher dieser auf der Baustelle in das fertige Bauteil mündet. Dabei stellen sich dem Schalungsprozess in der Praxis immer wieder diverse Herausforderungen – sei es bei der Erschließung von extravaganten, nicht einfach zu schalenden Geometrien, insbesondere bei unterschiedlichen Neigungen, Verschneidungen, Überhöhungen und Sprüngen im Deckenbereich, oder wenn der Faktor Zeit zur Ausschalung drängt, dennoch aber die Betonfestigkeit und -qualität gegeben sein muss. Außerdem geht es darum, die Arbeitsabläufe beim Ein- und Ausschalen für das Baustellenpersonal sicher und ergonomisch zu gestalten.

Am Markt finden sich Lösungen, die einer möglichen Komplexität und gestalterischen Freiheit von Betonbauteilen gerecht zu werden suchen. Je nuancierter aber die geometrischen Details, desto komplexer der Schalungsvorgang – und dies spiegelt sich zumeist in deutlich längeren Ein- und Ausschalungsphasen wider. Die Herstellung von Geschoßdecken liegt dabei am kritischen Pfad des Bauzeitplans. Hier sollten demnach mögliche Verzögerungen ausgeschlossen und trotzdem alle anderen genannten Anordnungen erfüllt werden.

Wie können also heikle Geometrien im Deckenbereich erschlossen, dennoch Schalungszeiten minimiert, generell die Wirtschaftlichkeit gehoben und gleichzeitig Faktoren wie Sicherheit, Ergonomie etc. eingelöst werden? Der Schalungshersteller Doka will mit DokaXdek, einer neuen Systemfamilie im Bereich der Deckenschalung, ebendiese Frage adressieren und bietet dazu ergänzend sogar eine digitale Lösung, welche maßgeblich kürzere Schalungszeiten verspricht – notabene: normkonform und unter höchsten Sicherheitsstandards.



>> Könnte Sie auch interessieren: Schalung und Gerüst aus einer Hand

In einem Interview mit Harald Zulehner, dem Geschäftsführer der Doka Österreich GmbH, und bei einer Besichtigung zweier Referenzprojekte in Linz konnte das Solid Fachmagazin kürzlich mehr über den praktischen Einsatz von DokaXdek in Erfahrung bringen. Außerdem gab die Besichtigung der Baustellen nähere Einblicke in den Einsatz des dazu ergänzenden Betonmonitoring-Systems Concremote.