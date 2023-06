„Herausfordernd stellt sich dabei die geringe Länge der Hammerköpfe dar, aufgrund derer die beiden Freivorbauwägen nicht nacheinander bzw. nebeneinander Platz finden“, erklärt Markus Stastny, Technischer Leiter bei Doka Österreich. Als Antwort hatte sein Team die sogenannte „Gabellösung“ parat. „Dadurch können die Wägen einerseits platzsparend ineinander gestellt werden, andererseits sind während dem via DokaCAD for Revit geplanten Freivorbau so wenige Umbauarbeiten wie möglich erforderlich“, so Stastny. Beginnend mit März 2023 wird das Tragwerk der Brücke in Seitenlage somit ausgehend von den Hammerköpfen symmetrisch in 5-Meter-Abschnitten hergestellt.