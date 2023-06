Zulehner: Betrachtet man beispielsweise die Zahlen des AMS OÖ für das letzte Quartal 2022 im Raum Linz, fällt auf, dass es doppelt so viele offene Stellen gab wie registrierte arbeitssuchende Personen. Auch wenn dieses Beispiel eine sehr spezielle geographische Region beschreibt, gibt es einen Einblick in den Wandel vom Arbeitgeber- hin zum Arbeitnehmer:innen-Markt.

Das spüren auch wir. Viel entscheidender ist dann, möglichst breit zu agieren. So setzen wir bereits seit vielen Jahren einen klaren Fokus auf eine betriebsinterne Lehrausbildung und sind sehr aktiv darin, junge Talente auf unterschiedlichen Wegen anzusprechen. Das tun wir heute natürlich verstärkt über unsere Social-Media-Kanäle. Ohne jedoch ganz die „klassischen“ Kanäle wie Messen, Werksbesichtigungen, Schnuppertage etc. außer Acht zu lassen.

Hauser: Speziell bei den jungen Bewerber:innen ist ein zunehmendes Bewusstsein bzw. Interesse rund um soziale Verantwortung und Nachhaltigkeit spürbar. Mit all unseren gruppenweiten Initiativen und Maßnahmen rund um unser großes Nachhaltigkeitsziel, Net Zero bis 2040, bin ich überzeugt, dass wir hier die richtigen Schritte setzen. Auch im „War of Talents“.

Zulehner: Apropos Talente – Weiterbildung und Entwicklung ist uns wichtig. Zudem wird am Standort in Amstetten eine breite Palette an Benefits, wie zum Beispiel Firmenfahrräder, flexible Arbeitszeiten sowie die Möglichkeit zur Remote-Arbeit angeboten. Auch ein Bus-Shuttle vom und zum Bahnhof, unsere eigene Werkskantine oder unser Vital-Programm schaffen Anreize.

Ganz entscheidend ist auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und demnach das Thema Kinderbetreuungsplätze in der Region. Innerhalb der Umdasch Group, zu der Doka gehört, gibt es auch hier zahlreiche Initiativen, wie etwa das Umdasch Nest – eine Kinderbetreuungseinrichtung nicht unweit von unserem Standort in Amstetten entfernt.

