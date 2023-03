Der Höhepunkt der Fertigstellungen im Wiener Wohnungsneubau wird heuer mit rund 16.200 Wohnungen erreicht (2021: 13.350, 2022: 14.400). Ab 2024 wird das Fertigstellungsvolumen wieder sinken. Rund die Hälfte der 2022 neu errichteten Wohnungen sind frei finanzierte Mietwohnungen, ein Drittel geförderte Mietwohnungen und der Rest Eigentumswohnungen. Die Bautätigkeit hat sich von den Flächenbezirken im Nordosten und Südosten Wiens auf das dicht verbaute Gebiet im Nordwesten sowie auf die inneren Bezirke ausgedehnt. „Nur im Villenviertel im Westen Wiens wurden sehr wenige Wohnungen errichtet, ansonsten gab es 2022 in allen Regionen Wiens eine rege Bautätigkeit“, fasst Holzheimer zusammen.

Die Neubauten im dicht bebauten Nordwesten sowie in den inneren Bezirken zeigen, dass hier nachverdichtet und Lücken geschlossen wurden. „Wir gehen davon aus, dass es 2023 wieder mehr Fertigstellungen in den beliebten Villenlagen Wiens geben wird - schon allein deshalb, weil der Anteil der Eigentumswohnungen am Fertigstellungsvolumen wieder höher sein wird“, so Holzheimer.



Von 2018 bis 2022 ist die durchschnittliche Wohnungsgröße bei Neubauten in Wien gesunken. 2023 werden mit durchschnittlich 60 Quadratmetern wieder größere Wohnungen fertiggestellt. „Größere Wohnungen sind eine Folge der Pandemie, wo sich der Bedarf nach mehr Wohn- und Freifläche klar herauskristallisiert hat, da der Wohnraum neu definiert wurde und mehr Funktionen übernehmen muss“, so Expertin Holzheimer.

Auch die durchschnittlichen Kaufpreise und Mieten sind in Wien gestiegen. Mit durchschnittlich EUR 9.000/m² ist der Wohnungskauf in den inneren Bezirken am teuersten. Die Nettomieten in Wien liegen 2022 zwischen EUR 10,25/m² und EUR 17,00/m².