Auf dem Areal eines ehemaligen Vierkanthofes in Linz wurde ein quadratischer Baukörper mit vier Stockwerken und einer Tiefgarage errichtet. Seit Juli 2022 finden dort nach 1,5 Jahren Bauzeit rund 250 Mitarbeiter/innen der Habau und MCE ihren neuen Arbeitsplatz. Auch „in eigener Sache“ beweist die Unternehmensgruppe Innovationsgeist: Nach den Entwürfen des Architekturbüros Arkform entstand ein zukunftsfähiges Büro, das nach New Work Prinzipien gestaltet ist.





Bei der Umsetzung war der Habau Group von Anfang an klar, dass die hier arbeitenden Menschen im Fokus stehen sollen. Und das in jeder Hinsicht: So wurden die Mitarbeiter/innen bereits in die Planungsphase des 8.500 m2 großen Neubaus intensiv miteinbezogen. Denn, so die Überzeugung des Unternehmens, kennen die Menschen ihre Bedürfnisse und Wünsche selbst am besten. Entstanden ist ein weitläufiges Gebäude, welches durch flexibel und individuell gestaltbare Arbeitsplätze nicht nur die Kreativität, sondern auch die Kommunikation unter den Mitarbeiter/innen fördert. Orte wie eine Innenhof-Oase, ein eigener Gastronomiebereich, ein Fitnessstudio oder eine große begrünte Dachterrasse bieten zusätzlichen Raum für Ausgleich.



Ein besonderer Fokus des neuen Gebäudes liegt im Bereich der Energieeffizienz. So wird das HAB25 beispielsweise mit einer Fußbodenheizung beheizt – analog dazu kann mit einer Betonkernaktivierung geheizt bzw. gekühlt werden. Heizung und Kühlung erhalten ihre Energie durch eine Grundwasserwärmepumpe und eine Photovoltaikanlage.