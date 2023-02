Dafür waren die Anstiege im Tiefbau mit einem Plus von 1 Prozent im Jahresabstand und von 0,3 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2022 marginal.



Die Teuerung im Straßenbau war mit plus 1,3 Prozent zum Vorjahr ebenso moderat wie im Brückenbau (plus 1,8 Prozent) und sonstigen Tiefbau (plus 0,7 Prozent).



Hauptpreistreiber im Hochbau waren laut Statistik Austria Bauleistungen wie Dachabdichtungsarbeiten, Bauspenglerarbeiten, Glasfassaden sowie Elektroinstallationen/Beleuchtungstechnik.



Im Tiefbau sorgten den Angaben zufolge in allen Sparten bituminöse Trag- und Deckschichten für signifikante Preisanstiege. Im Straßenbau schlugen die stark gestiegenen Kosten für Schächte und Abdeckungen sowie Beton-, Stahlbeton- und Mauerungsarbeiten durch. Im sonstigen Tiefbau verteuerten sich laut Statistik Austria die Bauleistungen zu Rohrleitungen, Wasserversorgung und Druckleitungen spürbar.