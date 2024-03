Zum Ende des Berichtsjahres umfasste das Immobilienvermögen der Gruppe 2.031 Immobilien, deren Verkehrswerte, d.h. die unter den gegenwärtigen Marktverhältnissen zu erwartenden Werte, von rund 16 Mrd. € auf über 17 Mrd. € stiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) stieg gegenüber dem Vorjahr um 89,1 Mio. Euro auf 834,5 Mio. Euro.



Die Investitionen in Neubau-, Sanierungs- und Instandhaltungsprojekte beliefen sich im vergangenen Jahr auf 865,5 Mio. Euro und lagen damit in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 1 Mrd. Euro geplant.

Wie die BIG mitteilte, stiegen die Mieteinnahmen um 113,7 Millionen auf über eine Milliarde Euro und die Umsatzerlöse um 100 Millionen auf 1,4 Milliarden Euro.