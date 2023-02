Üblicherweise werden Sachverständige mit Gerichten und Streitfällen in Verbindung gebracht. Das technische Gutachten eines oder einer Sachverständigen soll für eine juristische Entscheidung als Grundlage dienen. Doch so wie bei den Juristen, die zu - scheinbar eindeutigen - Gesetzen unterschiedlicher Meinung sind, wird auf der technischen Ebene sehr oft versucht, Gutachten mit Gegengutachten zu bekämpfen. Und jeder Gutachter fühlt sich im Recht. Bei den Juristen werden Gesetze unterschiedlich interpretiert, bei den Technikern sind es eben die Normen.



Jeder Mensch der behauptet, dass die eine Sache, die eine Lösung die einzig richtige ist, hat dieses Thema vermutlich noch nicht von allen Seiten betrachtet. Was vom einen Standpunkt aus betrachtet richtig ist, ist vom anderen Standpunkt gesehen falsch. Vom Mond aus betrachtet spielt das zumeist alles keine Rolle. Aber wer war schon am Mond?