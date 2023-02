„Sandgrube 13“ – die bekannte Adresse der Winzer Krems mit 900 Mitgliedswinzern, 1.200 Hektar Rebfläche und 90 Mitarbeitern, gehört zu den wichtigsten Playern im Weinbau. Um den Betrieb zukunftsfit zu machen, wird seit 2019 von Leyrer + Graf um- und zugebaut.



Im Juli 2019 fiel der Starschuss für die umfangreichen Umbauarbeiten mit insgesamt vier Bauabschnitten. Der Auftrag umfasst den Abriss der alten Lagerhallen, des Kellers und der Flaschenabfüllanlage, den Umbau am Bestandgebäude sowie den Neubau des Gär- und Reifekellers und der Logistik- und Flaschenabfüllhalle.



Der 16 m hohe Gär- und Reifekeller wurde bereits im Herbst 2020 in Betrieb genommen und Anfang 2022 erfolgte auch die Übergabe der neuen Flaschenabfüllanlage an den Auftraggeber. Eine spezielle Lärmschutzdecke verringert den Geräuschpegel und trägt somit zusätzlich zu angenehmeren Arbeitsbedingungen bei. Die Abfüllanlage liegt direkt neben bzw. über dem Keller. Ein kurzer Weg von den Fässern zur Abfüllung, kombiniert mit modernster und ressourcenschonendster Filtration, sichert höchste Weinqualität in der Flasche.



Ein besonderes Augenmerk ist die lössfarbene Sichtbetonfassade entlang des Bründlgrabens. In 22 Abschnitten wurden die 840 m2 der 24 cm starken vorgehängten Ortbetonscheiben betoniert. Für deren Befestigung mussten ca. 2.000 Stück Fassadenanker eingebohrt und eingeklebt werden. Die komplette Fertigstellung dieses umfangreichen Hochbau-Projektes ist für 2023 geplant, dann wird auch der hochmoderne Logistikbereich zur Verfügung stehen.