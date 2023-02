Attraktive Wohnungen mit Vorortcharakter entstehen derzeit in der Gundackergasse, 1220 Wien. Die Neuerrichtung der Wohnanlage ist Teil der Bebauung entlang des sogenannten Gehölzbandes und gliedert sich in die umgebenden Naturräume der Seestadt Aspern ein. Die Firma Rhomberg Bau errichtet im Auftrag der Siedlungsunion in sechs Gebäuden 116 Wohneinheiten und 68 Tiefgaragenstellplätzen. 44 davon sind SMART-Wohnungen mit Superförderung, auch ein Kindergarten ist in die Bebauung eingegliedert.



Bei der Errichtung der Geschoße kam die leistungsfähige Ringer Stahl Master Wandschalung zum Einsatz. Hier wurden, angepasst an die benötigte Geschoßhöhen, Elemente mit 270cm bzw. 330cm Bauhöhe verwendet. Das Schalungssystem ist optimal für großflächiges Schalen mit dem Kran ausgelegt. Für die notwendige Sicherheit auf der Baustelle wurden am Deckenrand die bewährten RINGER Brüstungszwingen sowie 3S-Bühnen eingesetzt.



Dem Architektenteam war es wichtig, die Bebauung möglich naturnah zu gestalten. Die einzelnen Baukörper sind ineinander verschoben, wodurch eine lockere Anordnung entsteht. Dies stellte insbesondere an die Deckenschalung besondere Herausforderungen. Zum Einsatz kam die derzeit schnellste Modul-Deckenschalung am Markt: AluDEK von Ringer. (vgl. Arbeitszeit- Richtwerte im Hochbau (ARH), Handbuch Arbeitsorganisation Bau „Schalarbeiten/