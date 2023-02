Im Jahr 2021 wird HKL in Österreich weiter in allen Bereichen investieren. Bei der Auswahl neuer Maschinen steht neben der Effizienz und Umweltverträglichkeit auch die Ausstattung im Fokus. So werden alle neuen Bagger ab der 3,5-Tonnen-Klasse mit Schwenkmotoren ausgestattet. Auch der Bereich der Höhenzugangstechnik wird erweitert. Unter anderem werden LKW-Arbeitsbühnen der Marke Multitel ab diesem Sommer in den HKL Centern zur Miete bereitstehen. Dazu kommt Verstärkung im Bereich der Baustelleneinrichtung. Sanitärcontainer, Bauzäune, Absperrungen und vieles mehr wird ab sofort für unsere Kunden zur Miete angeboten. (PM)