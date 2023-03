„Die europäische Bauwirtschaft hat zunächst schwungvoll begonnen und wurde dann durch den Ukraine-Konflikt und die steigenden Material- und Energiepreise erneut vor Herausforderungen gestellt“, resümiert Karl-Heinz Strauss, CEO der Porr AG. „Inmitten dieser Aufs und Abs hat die PORR im Geschäftsjahr 2022 die sensationelle Leistung geschafft, in fast allen wesentlichen Bereichen zuzulegen. Als Infrastrukturspezialistin konnte die PORR in ihren Heimmärkten ihren Vorsprung weiter ausbauen.“



Bereits zum zweiten Mal in Folge konnten sowohl das Ergebnis als auch die Finanzlage verbessert werden. Der Konzernumsatz erreichte hohe EUR 5.786 Mio. (+11,9 %). Das Ergebnis vor Steuern (EBT) stieg um satte 28,9 % auf EUR 110,0 Mio. und lag auch deutlich über dem Vorkrisenniveau 2019.