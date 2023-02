Prime-Unternehmen sind laut ISS führend im Bereich Nachhaltigkeit in ihrer Branche. Für die Bewertung wählt ISS im Rahmen des ESG Ratings mehr als 100 branchenspezifische Kriterien entlang der Säulen Environmental (E), Social (S) und Governance (G). Gleichzeitig werden sowohl die Risiken als auch die Chancen eines Unternehmens mittels branchenrelevanter Key Issues berücksichtigt.

ESG-Kriterien werden wesentliche Treiber bei Investitionen von Kunden und Investoren sein. Die Porr hat sich ambitionierte und klare Ziele in puncto Nachhaltigkeit gesetzt und baut die Transparenz Schritt für Schritt aus. Mit dem Prime Status von ISS ist die Porr in ihren Heimmärkten nach ESG-Kriterien das bestbewertete Unternehmen in ihrer Branche.

Die Auswirkungen der Bauwirtschaft auf Gesellschaft und Umwelt sind aufgrund des hohen Energie- und Ressourceneinsatzes vielfältig und erfordern ein globales, zukunftsorientiertes Denken. Um wirklich nachhaltig zu bauen, ist eine ganzheitliche und lebenszyklusorientierte Betrachtung unerlässlich. Langfristig führt daher kein Weg an Themen wie Energieeffizienz, Umstellung auf erneuerbare Energien, Ressourceneffektivität mittels geschlossener Kreisläufe, Dachbegrünungen, Responsible Sourcing, Zertifizierungssysteme und nachhaltigen Lieferketten vorbei. (PM)