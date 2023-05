Die Leistung von Österreichs größtem Baukonzern Strabag ist heuer im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 10 Prozent auf 3,4 Milliarden Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwochvormittag mit. Das Plus sei "zum Teil auch auf das inflationäre Umfeld zurückzuführen". Der Ausblick für das Gesamtjahr 2023 wurde bestätigt: Die Bauleistung soll "mindestens 17,9 Mrd. Euro" erreichen, nach 17,7 Mrd. Euro im Jahr 2022. Die EBIT-Marge soll mindestens 4 Prozent betragen.



"Hohe Inflationsraten und die anhaltende Zinswende wirken dämpfend auf die Baukonjunktur", fasste der Bauriese die Lage zusammen. Die Nettoinvestitionen (Cashflow aus Investitionstätigkeit) für das gesamte Geschäftsjahr werden mit maximal 600 Millionen Euro prognostiziert.



Der Auftragsbestand stieg im ersten Quartal 2023 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 3 Prozent auf 24,5 Mrd. Euro. Zu den neu akquirierten Projekten zählen den Angaben zufolge der als Green Building geplante Neubau des Büro- und Gewerbekomplexes "Inspire Neukölln" in Berlin, der Straßenbau vom Flughafen Duqm nach Ras Markaz im Oman sowie der Ausbau der Landesstraße DK94 in Polen.