Mit Oktober 2023 ist Mag. Michael Mayer-Schütz (45) neuer Finanzchef der Habau Group. Er übernimmt das Zepter von Karl Steinmayr, der seit 2008 als CFO der Habau Group die kaufmännische Verantwortung der Unternehmensgruppe innehatte und nun in den Ruhestand wechselt.

„Mit Michael Mayer-Schütz gewinnen wir einen ausgewiesenen Finanzprofi mit langjähriger Erfahrung im Finanzmanagement, der mit unserem Unternehmen bereits gut vertraut ist. Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam den Erfolgskurs der Habau Group in Zukunft fortsetzen, und freue mich, dass er an Bord ist“, so CEO Hubert Wetschnig. „Ich möchte mich auch bei Karl Steinmayr für die ausgezeichnete Zusammenarbeit in den vergangenen Jahren bedanken und wünsche ihm für die Zukunft alles Gute.“