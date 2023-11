In der Leystraße in Wien-Brigittenau wird die Strabag Real Estate ab Frühjahr 2024 mit dem Projekt "Soley" ein Energie- und Klima-Vorzeigeprojekt errichten. Dabei findet dieser CO2-reduzierter Performance-Beton erstmals Anwendung im modernen Wohnbau. Zusätzlich wird das Haus über eine Photovoltaikanlage inklusive Batteriespeicher mit Strom versorgt und ist dank Grundwasserwärmepumpe auch in puncto Heizung von fossilen Brennstoffen unabhängig.