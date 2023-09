Derzeit werden nahezu 100 Prozent des abgebrochenen Betons verwertet. Aufgrund der Langlebigkeit des Baustoffs werden jährlich allerdings nur etwa zehn Prozent des verbauten Volumens der Kreislaufwirtschaft zugeführt. 2050 wird dieser Anteil bei rund 25 Prozent liegen, so die Prognosen der VÖZ und somit wird das Volumen für die Carbonatisierung steigen. Sebastian Spaun ist davon überzeugt, dass das Projekt CarboRate einen weiteren Meilenstein für die Klimaschutzbemühungen der Bauwirtschaft liefern wird: „Damit schaffen wir eine umfassende Datengrundlage zur Carbonatisierung zementgebundener Baustoffe in Österreich. Gute Daten sind die Voraussetzung, um CO 2 -Senken in der Klimabilanzierung nachvollziehbar darstellen zu können.“



Die CO 2 -Aufnahmefähigkeit von Betonbruch ist beachtlich und kann bis zu 41 Prozent des CO 2 , welches bei der Zementproduktion durch die Entsäuerung des Kalksteins entstanden ist, betragen. Das ist insofern spannend, da der CO 2 -Fußabdruck künftig einen signifikanten Einfluss in der Gebäudebewertung und damit auf die Materialauswahl haben wird. Der Effekt der Carbonatisierung auf die Netto-CO 2 -Emissionen der zementbasierten Materialien muss in nachvollziehbarer Weise inkludiert werden.

„CarboRate wird eine lückenlose Stoffbilanzierung im Sinne einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft ermöglichen und darüber hinaus wertvolle Beiträge zur ökologischen Nachhaltigkeit der Zementindustrie im Hinblick auf den Klimaschutz liefern“, ist Spaun überzeugt.