In dieser Ausgabe von SOLID Bau TV sprechen wir mit Harald Zulehner, dem Geschäftsführer von Doka Österreich.



Wir berichten auch über Personelles bei Wienerberger, Umsätze bei BIG und ein angedachtes Bau-Konjunkturpaket.



Zentraler Schwerpunkt der Sendung sind spannende Einblicke in den Fortschritt des städtebaulichen Großbau-Projektes Quadrill und der neuen Unternehmenszentrale von MIC customs solutions in Linz. Gemeinsam mit Kristof Lutz von SOLID war Harald Zulehner auf den Baustellen und zeigte, welche Herausforderungen es während des Schalungsprozesses im Deckenbereich zu meistern gilt und wie eine eigene Schalungs-Systemfamilie in Kombination mit Betonmonitoring Lösungen schafft.



Die Sendung wird abgeschlossen mit einem Bericht über England. Dort wurde vom britischen Premierminister am 5. Oktober der Baustopp für den zweiten Teil der Hochgeschwindigkeitsstrecke HS2 zwischen London und Nordengland verkündet. Die Baukonzerne Strabag und Porr waren bei diesem milliardenschweren Bahnprojekt unter anderem mit der Planung bzw. der Lieferung von Fahrbahntechnik beauftragt.

