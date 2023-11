Die Signa Holding des Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko stellt einen Insolvenzantrag beim Handelsgericht Wien. Das teilte das Unternehmen am Vormittag in einer Aussendung mit. Beantragt wird ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Ziel sei eine "geordnete Fortführung des operativen Geschäftsbetriebs" und eine Restrukturierung des Unternehmens. Der Konzern war durch hohe Zinsen und Baukosten in Schieflage geraten.



"Trotz erheblicher Anstrengungen in den vergangenen Wochen konnte die für eine außergerichtliche Sanierung erforderliche Liquidität nicht in ausreichendem Maße sichergestellt werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Gemeinsam mit dem vom Gericht bestellten Insolvenzverwalter sollen die Verbindlichkeiten neu geordnet und der Wert der Beteiligungen erhalten werden.