Mit der Signa Development Selection AG ist ein weiteres Unternehmen aus dem Immobilienimperium des Tiroler Milliardärs René Benko in die roten Zahlen gerutscht, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg. Wie bei Signa Prime sorgte eine Neubewertung von Immobilien für einen Verlust von 190 Millionen Euro im ersten Halbjahr. Die liquiden Mittel seien seit Jahresbeginn von 125 Millionen auf 32 Millionen Euro geschrumpft, berichtete Bloomberg unter Berufung auf einsehbare Dokumente.



Anzeichen für Spannungen innerhalb der Signa-Gruppe gab es zuletzt auch auf operativer Ebene. So wurden Bauarbeiten in Hamburg und Stuttgart gestoppt. Zudem hat der Online-Sporthändler Signa Sports United Insolvenz angemeldet. Zuvor war eine Finanzierungszusage der Signa Holding zurückgezogen worden.