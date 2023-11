Laut Radio-Bericht wolle Geiwitz spätestens in drei Wochen wissen, wer, wo in der Signa wie viel einschießen werde müssen. Das Team rund um Geiwitz und zwei Anwaltskanzleien schauen sich in dieser Zeit die wichtigsten Immobilienbereiche der Signa an, deren Gesamtvermögen Berichten zufolge auf 20 Mrd. Euro geschätzt wird.

Auch sollen weitere Geschäftsaussichten für Gebäude geprüft werden - also wo etwas verdient werden kann und wo es Kaufinteressenten gibt. Gespräche würden in Europa und im arabischen Raum mit potenziellen Geldgebern geführt. Zudem würden auch Verhandlungen mit geldgebenden Banken wichtig, wie es in Ö1 ohne Angaben von Quellen hieß.

Geiwitz muss nun eine Ausweitung des Liquiditätsengpasses verhindern. Einen Baustopp bei einem der Prestigeprojekten gab es zuletzt etwa am Hamburger Elbtower. Die Verbindlichkeiten würden im vielfachen Milliardenbereich liegen, wie einige Medien schreiben. Insgesamt wird über eine Summe von bis zu 15 Mrd. Euro berichtet, etwa von der "Kronen Zeitung", an der Benko wie auch am "Kurier" Anteile hält. Auch diese Beteiligungen dürfte sich Geiwitz genau anschauen. Die kurzfristigen Schulden sollen sich auf 2 Mrd. Euro belaufen - davon noch heuer zu bedienen: 1,3 Mrd. Euro.