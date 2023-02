Die ARE Austrian Real Estate errichtet im dritten Wiener Bezirk gemeinsam mit Partner:innen das Stadtquartier Village im Dritten. Nach dem Masterplan von Superblock entstehen auf insgesamt 22 Baufeldern Wohnungen, Büros, Gewerbeflächen, Nahversorgungs- und Kinderbetreuungseinrichtungen sowie eine Schule.



Die Planungen für die erste Bauphase sind so gut wie abgeschlossen, jetzt wurden die Planer:innen für vier weitere ARE-Baufelder und damit für die zweite Bauphase ausgewählt: hohensinn architektur/Green4Cities (Baufeld 1), trans_city/Simma Zimmermann (Baufeld 3), nonconform/Lindle+Bukor (Baufeld 4A) und Baumschlager Eberle Architekten/Land in Sicht (Baufeld 4B).