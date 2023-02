Die vier Preisträger sind die Wohnanlage Paulasgasse, das Bibliotheks- und Seminargebäude Ilse Wallentin Haus BOKU Wien, das Holzhochhaus HoHo Wien sowie der Kindergarten Pötzleinsdorf.

Der Sonderpreis ging an das VinziDorf Wien, ein Wohndorf für langzeitobdachlose Menschen.

Und die sechs Auszeichnungen wurden an die Wohngemeinschaft Lisseeweg der Caritas Wien, die Wohnanlage Bikes and Rails, die Volksschule Christian Bucher Gasse, die Hofer Filiale Seestadt Aspern, das Sommerhaus Pötzleinsdorf und das Büro am Augarten vergeben.