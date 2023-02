Die Unternehmen der heimischen Beton- und Fertigteilindustrie sind für das erste Halbjahr 2022 vorsichtig optimistisch, hohe Energie- und Transportkosten belasten die Branche aber. Dies geht aus dem aktuellen Konjunkturbarometer des Verbands österreichischer Beton- und Fertigteilwerke (VÖB) hervor. Zwei Drittel der befragten Unternehmen erwarten demnach gleichbleibende Umsätze, knapp ein Viertel Umsatzsteigerungen.



"2021 war für die gesamte Bauwirtschaft ein sehr erfolgreiches Jahr. Obwohl unsere Branche nach wie vor über stabile Lieferketten verfügt, wirken die massiv gestiegenen Energie- und Transportkosten zunehmend als Wachstumsbremsen", so VÖB-Präsident Franz Josef Eder laut Pressemitteilung. Eine kräftigen Erholung der Betriebe im ersten Halbjahr vergangenen Jahres sei eine Stabilisierung des Umsatzwachstums in der zweiten Jahreshälfte gefolgt. Vor allem die umfassenden staatlichen Förder- und Investitionsprämien hätten zu vollen Auftragsbüchern geführt. "Verbunden mit einer in vielen Bereichen guten Wirtschaftslage haben wir einen Bauboom gesehen, der heuer kaum mehr zu übertreffen sein wird", erwartet Eder.



Im zweiten Halbjahr 2021 meldeten laut VÖB 58 Prozent der befragten Unternehmen ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr - dieses betrug durchschnittlich 15 Prozent. Wachstumsmotor war - wie in den Jahren zuvor - der Wohnbau. Hier meldeten ebenfalls 58 Prozent der Unternehmen steigende Umsätze.



Für die ersten sechs Monate 2022 gehen 22 Prozent der Unternehmen von einem Umsatzplus aus, 67 Prozent von gleichbleibenden Umsätzen. Etwas weniger optimistisch waren die Befragten für die gesamte Baubranche - nur 11 Prozent rechnen mit steigenden Umsätzen, 76 Prozent mit gleichbleibenden.



Das Geschäftsjahr 2022 schätzen 80 Prozent als "eher zufriedenstellend" ein. "Obwohl die meisten Unternehmen vorsichtig optimistisch bleiben, setzen der starke Anstieg von Strom-, Gas- und Transportkosten im zweistelligen Bereich sowie aufgrund der COVID-Einschränkungen weiterhin verlangsamte Planungs- und Genehmigungsprozesse der gesamten Bauwirtschaft vermehrt zu", sagt VÖB-Geschäftsführer Thomas Mühl.



Der Fachkräftemangel bleibe nach wie vor ein akutes Problem der Branche, heißt es in der Mitteilung weiter. Knapp zwei Drittel der Unternehmen (61 Prozent) melden offene Stellen, 25 Prozent der Befragten klagen über nicht geeignete Bewerber, die abgewiesen werden müssen.



59 Prozent rechnen mit steigenden Marktanteilen gegenüber anderen Baustoffen und Bauweisen. "Wir stellen aktuell einen erhöhten Bedarf an Fertigteilen fest, der durchaus eine Antwort auf aktuelle Unsicherheiten bei anderen Baustoffen ist. Diese betreffen die Beton- und Fertigteilbranche nicht, denn wir verfügen aktuell über stabile Lieferketten", so Mühl.