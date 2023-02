Wienerberger Österreich erweitert seine Geschäftsfelder: Im Rahmen eines Asset Deals, dessen Closing am 14. Juni 2022 stattfand, übernimmt der österreichische Ziegelhersteller den Ziegel-Fertigteilwand-Bereich und somit die komplette Produktion inklusive Maschinen, sowie die zugehörigen Produktionsmitarbeiter am Standort Kirchberg am Wagram (NÖ) von Walzer Bausysteme. Das Familienunternehmen ist seit 60 Jahren tätig und auch stellt Fertigteilwände aus Wienerberger-Ziegel mit modernster Fertigungstechnologie und vollautomatisiert her.

Durch die Firmenübernahme werden Lösungen für Groß-, aber auch für Kleinprojekte angeboten, bei denen Schnelligkeit gepaart mit hoher Qualität der Ausführung von Bedeutung sind. Dadurch wird die Kompetenz bei effizienten Bauprozesse durch Digitalisierung unter Beweis gestellt.

Über den Kaufpreis wurde von den Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.