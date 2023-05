Rasperia wird von Oleg Deripaska kontrolliert, der seit 8. April 2022 auf der EU-Sanktionsliste steht.

Um die Anteilsreduktion zu erreichen, wird der Vorstand der 19. Ordentlichen Hauptversammlung am 16.6.2023 mehrere Kapitalmaßnahmen vorschlagen, an deren Ende eine bedingte Ausschüttung aus den Rücklagen der Strabag SE an die Aktionäre stehen soll. Aktionäre können diese Ausschüttung entweder in bar oder in Form neuer Aktien in Anspruch nehmen.

Die österreichischen Kernaktionäre – Haselsteiner Familie, Raiffeisen, Uniqa – haben vertraglich zugesagt, die Aktienvariante zu wählen. Durch diese Kapitalerhöhung mit Sacheinlage erhöht sich das Grundkapital der Strabag SE. Die MKAO Rasperia Trading Limited hat aufgrund ihrer Sanktionierung kein Wahlrecht auf neue Aktien, womit sich der Anteil des Aktienpakets auf unter 25 % verringert.

„Wir müssen alle Schritte setzen, um Nachteile und Risiken aus der Beteiligung von Rasperia zu reduzieren und jeglichen Einfluss strikt unterbinden. So schützen wir bestmöglich die Interessen der Gesellschaft“, erklärt Vorstandsvorsitzender Klemens Haselsteiner. „Nach den entschiedenen Maßnahmen, die wir seit März 2022 ergriffen haben, ist dies nun der nächste wichtige Schritt auf diesem Weg. Damit setzen wir auch gegenüber Kunden und Stakeholder ein klares Zeichen“, so Haselsteiner.