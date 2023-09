Ziel der Strabag ist nach eigenen Angaben die Reduzierung von Risiken und Nachteilen für die Geschäftstätigkeit. Deripaska, der seit 2007 an der Strabag beteiligt ist, wurde nach dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine auf die Sanktionsliste gesetzt und sein Vermögen eingefroren. Die Strabag schüttet daher keine Gewinne mehr an den russischen Anteilseigner aus.



Die übrigen Aktionäre können nun entscheiden, ob sie eine Ausschüttung von 9,05 Euro je Strabag-Aktie oder junge Aktien im Verhältnis 1:4 bekommen möchten. Wer sich für die Barvariante entscheidet, muss vorerst nichts unternehmen. Die Sonderausschüttung wird voraussichtlich Ende des ersten Quartals 2024 erfolgen.



Wer die Aktienvariante wählt, erhält für vier bestehende Aktien eine neue. Diese Option könne ab 12. September bis einschließlich 29. September bei der Depotbank angemeldet werden.