Das Wiener Lusthaus war der glanzvolle Schauplatz für das alljährliche Highlight der österreichischen Bauwirtschaft. Beim traditionellen Frühjahrsempfang des Branchenmediums SOLID kamen führende Köpfe der Baubranche zusammen, darunter zum ersten Mal dabei Strabag-CEO Chef Klemens Haselsteiner mit seiner Gattin, Stammgäste Porr-CEO Karl-Heinz Strauss und Asfinag-Vorstandsdirektor Hartwig Hufnagl.

Sehen Sie in dieser Folge von SOLID Bau TV exklusive Einblicke in die Veranstaltung, die in diesem Jahr eine Rekordbeteiligung verzeichnete.

