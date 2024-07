"Hintergrund der Sanktionierung ist die Umgehungstransaktion im Zusammenhang mit der Beteiligung an der Strabag", heißt es in einer Mitteilung der Strabag SE. Die RBI hatte versucht, über eine russische Gesellschaft die Anteile an der Strabag von Deripaska zu übernehmen, was auf Druck aus den USA nicht zustande gekommen war.



Sanktionen wurden laut Strabag auch gegen die Rasperia-Muttergesellschaft Iliadis verhängt, an die die Strabag-Aktien übertragen wurden. Die nun von der EU sanktionierten Personen und Einrichtungen waren zuvor - Mitte Mai - auch von den Vereinigten Staaten von Amerika auf die dortige Sanktionsliste gesetzt worden.