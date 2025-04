Konkret klagen zwei Strabag-Tochtergesellschaften – die Erste Nordsee-Offshore-Holding GmbH und die Zweite Nordsee-Offshore-Holding GmbH – wegen regulatorischer Änderungen im deutschen Energierecht. Die Unternehmen hatten in Offshore-Windkraftprojekte in der Nordsee investiert und werfen der Bundesrepublik Deutschland vor, durch abrupte Änderungen ab dem Jahr 2012 die wirtschaftliche Grundlage für die Projekte entzogen zu haben. Die Vorhaben wurden laut Strabag im Jänner 2017 endgültig eingestellt, wobei ein Großteil der getätigten Investitionen verloren gegangen sei.

Ein Schiedsgericht des International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) hatte der Klage im Dezember 2023 in erster Instanz Recht gegeben und Deutschland zu einer Zahlung von rund 240 Millionen Euro Schadensersatz plus Zinsen verurteilt. Die Klage beim US-Gericht dient nun offenbar der Vollstreckung des Schiedsspruchs auf internationaler Ebene.