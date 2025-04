Stefan Kratochwill wurde am 19. Februar mit sofortiger Wirkung vom Aufsichtsrat bestellt. Er studierte Wirtschaftsingenieurwesen Maschinenbau an der TU Wien. Anschließend trat er 2003 als Trainee in den Strabag Konzern ein.

Seine ersten Stationen führten ihn nach Südosteuropa, wo er die Organisationsstrukturen der Hochbautochter des Konzerns in den Ländern Rumänien, Bulgarien, Serbien und Montenegro aufbaute. Später leitete er das europäische Gleisbaumaschinengeschäft, bis er 2017 zum Zentralbereichsleiter und Geschäftsführer der Baumaschinentochter Strabag BMTI GmbH aufstieg, wo er international für 3.000 Mitarbeiter verantwortlich war.

Er folgt auch Klemens Haselsteiner, der vor einem Monat verstarb. Klemens Haselsteiner war seit dem 1. Jänner 2020 Vorstandsmitglied und seit dem 1. Jänner 2023 Vorsitzender des Vorstands der Strabag. Er war einer von vier Söhnen des Bauunternehmers Hans Peter Haselsteiner (80). Die Familie Haselsteiner hält 30,7 Prozent der Anteile an der im Leitindex ATX der Wiener Börse notierten Strabag SE. In seiner Zeit als Vorstandschef habe Klemens Haselsteiner große Visionen verfolgt und begonnen, den Baukonzern nachhaltig umzubauen, sagte die Sprecherin zur APA.

