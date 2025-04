Wirtschaftlich sieht es für die Strabag SE auf jeden Fall gut aus. Das Unternehmen verfügt über eine solide Auftragslage und eine starke Präsenz in den Kernmärkten Österreich, Deutschland und Osteuropa. Der wirtschaftliche Ausblick für die kommenden Jahre ist positiv, wenngleich Herausforderungen wie steigende Materialkosten, Fachkräftemangel und geopolitische Unsicherheiten die Branche belasten könnten.

Die Strabag SE konnte in den ersten neun Monaten des Jahres 2024 eine stabile Leistung von € 13,6 Milliarden verzeichnen, was dem Niveau des Vorjahreszeitraums entspricht. Besonders hervorzuheben ist der Auftragsbestand, der zum 30. September 2024 mit € 25,3 Milliarden einen neuen Rekord erreichte und damit um 4 % über dem Vorjahreswert lag. Die größten Zuwächse wurden dabei in Deutschland, Polen und der Slowakei erzielt.

Im internationalen Wettbewerb positioniert sich die Strabag als technologisch fortschrittliches und nachhaltiges Bauunternehmen. Die kontinuierliche Investition in Innovationen und die Anpassung an globale Trends sichern dem Konzern eine starke Marktstellung.

Zusätzlich strebt Strabag an, ihre Präsenz in außerhalb Europas gelegenen Märkten auszubauen. Ein Fokus liegt dabei auf Nordamerika und Asien, wo erhebliche Investitionen in Infrastrukturprojekte erwartet werden. Partnerschaften mit lokalen Unternehmen sollen den Markteintritt erleichtern und das Risiko minimieren.

Im November 2024 gab die Strabag die geplante Übernahme der australischen Georgiou Group Pty Ltd bekannt, einem auf Straßen- und Infrastrukturbau spezialisierten Unternehmen mit Sitz in Perth. Die Georgiou Group erwirtschaftet mit 875 Mitarbeitern einen jährlichen Umsatz von etwa 1,3 Milliarden AUD (ca. € 787 Millionen). Der Kaufpreis soll im niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen und wird aus vorhandenen Barmitteln finanziert. Mit dieser Akquisition strebt Strabag eine dauerhafte Präsenz auf dem australischen Markt an.

Diese strategische Investition unterstreicht das Bestreben der Strabag SE, ihre internationale Marktposition weiter auszubauen und von den wachsenden Infrastrukturprojekten in Australien zu profitieren. Langfristig wird erwartet, dass diese Expansion nicht nur zusätzliche Einnahmequellen erschließt (so wird die Strabag SE wohl bald die 20-Milliarden-Umsatzmarke knacken), sondern auch technologische Synergien zwischen den verschiedenen internationalen Tochtergesellschaften schafft.