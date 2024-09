Zweiter Schwerpunkt der Allianz ist die systematische Talent- und Nachwuchsförderung durch die enge Vernetzung zwischen Strabag und TU Wien. So wird die Strabag unter anderem regelmäßig an Universitätsveranstaltungen wie der TU.day teilnehmen, sich an Förderprogrammen für Studierende beteiligen, geeignete Stellenangebote an TUW-Stakeholder weitergeben und Stipendien für ausgewählte Bachelor- und Masterarbeiten an der TUW vergeben.