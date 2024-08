Die Internationale SOLID BIM Konferenz ist seit Jahren die Leitveranstaltung für Digitalisierung am Bau in Österreich. Dieses Expertenforum bietet nationalen und internationalen Vortragenden und Teilnehmern eine einzigartige Gelegenheit, sich über die wichtigsten und neuesten Entwicklungen in der digitalen und nachhaltigen Baubranche auszutauschen.



Die SOLID Konferenz ist nicht nur ein Treffpunkt für Fachleute, sondern auch eine inspirierende Quelle für alle, die einen Blick in die Zukunft der Baubranche werfen möchten. Melden Sie sich jetzt an und seien Sie Teil dieser wegweisenden Veranstaltung. Die Zukunft wartet nicht – gestalten Sie sie aktiv mit!