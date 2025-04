Nach dem erstmaligen Überschreiten der 25-Milliarden-Euro-Grenze im ersten Halbjahr konnte der Auftragsbestand der Strabag zum Jahresende mit 25.362,47 Mio. Euro um 1,9 Mrd. Euro bzw. 8 % gegenüber dem Vorjahr weiter ausgebaut werden. Deutliche Zuwächse wurden neben Deutschland auch in Polen, Österreich, der Slowakei und Rumänien erzielt.

Erste Anzeichen für eine Trendwende im österreichischen Wohnbau bestätigten sich erfreulicherweise im 4. Quartal 2024. In Großbritannien entwickelte sich der Auftragsbestand rückläufig, was auf die Abarbeitung von Großprojekten zurückzuführen ist.



Die Leistungssteigerung ging mit einem Personalaufbau vor allem in Deutschland und in der Benelux-Region einher. Insgesamt stieg die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um 1 Prozent auf 78.174.

Die Geschäftsentwicklung des vergangenen Jahres sorge zudem für eine Steigerung der Marge beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT). Diese soll nach einer EBIT-Marge von 5 Prozent im Jahr 2023 im Jahr 2024 bei knapp 6 Prozent liegen und damit deutlich höher als ursprünglich prognostiziert. Im November war für 2024 noch eine EBIT-Marge von "mindestens 4 Prozent" angepeilt worden.