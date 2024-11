Haselsteiner kauft Straßenbau-Unternehmen : Strabag investiert in Australien

Strabag war schon früher im Rahmen von Einzelprojekten in Australien tätig, wie etwa beim Alkimos Wastewater Treatment Project und dem Salt and Seawater Intake and Outfall Project in Perth. Mit dem Kauf der australischen Georgiou Group soll nun der Grundstein für eine dauerhafte Präsenz mit Flächengeschäft gelegt werden.