Knapp eine Woche nach dem plötzlichen tragischen Tod von Strabag-CEO Klemens Haselsteiner ist heute sein Vater und Strabag-Konzerngründer Hans Peter Haselsteiner vom Vorstand wieder zum Generalbevollmächtigten des Unternehmens bestellt worden.

Hans Peter Haselsteiner hat die Strabag SE in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender zu einem internationalen Konzern ausgebaut. In der Folge hat er als Generalbevollmächtigter bis zum Mandatsantritts seines Sohnes Klemens Haselsteiner am 1.1.2020 den Vorstand bereits einmal beratend begleitet.

Die Haselsteiner Familien-Privatstiftung hält derzeit 30,7 % der Strabag SE-Aktien.



In der betreffenden Meldung der Strabag SE heißt es: "Der Aufsichtsrat hat unverzüglich mit den Überlegungen zu einer Nachfolge für die Position des CEO begonnen.

Bis zur Nachbesetzung dieser Funktion übernehmen die übrigen Vorstandsmitglieder die von Klemens Haselsteiner bisher verantworteten Agenden. Die nahtlose Fortführung seiner Geschäftsfelder und der durch den Vorstand ausgearbeiteten Strategie 2030: People. Planet. Progress. ist damit sichergestellt."