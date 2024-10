Manchmal kommt es anders, als geplant. So auch bei der 9. SOLID Konferenz. Die extreme Wettersituation mit Sturm und Starkregen machte ein Verschieben des ursprünglichen Termins nötig. Bedingt dadurch wurde auch die Location gewechselt. Und so konnten die Teilnehmenden nicht nur hochinteressanten Vorträgen folgen, sondern in den Pausen auch ihren Blick über Wien aus dem 30. Stock von Peak Vienna schweifen lassen.

Klaus Paukkovits, Chefredakteur von TGA bei WEKA Industrie Medien, sprang für den erkrankten SOLID-Chefredakteur Thomas Pöll ein und übernahm die Moderation.