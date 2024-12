Domagoj Dolinsek: Künstliche Intelligenz (KI) wird im Bauwesen immer bedeutender, da sie neue Standards in Effizienz und Präzision setzt. In den letzten Jahren haben wir beobachtet, wie diese Technologie zunehmend in der Branche Einzug hält. Besonders in Bereichen wie Planung und Gestaltung, der Integration mit BIM, Projektmanagement, prädiktiven Risikoanalysen und der Qualitätskontrolle sehen wir enormes Potenzial für Innovation und Weiterentwicklung.

Diese Anwendungen betreffen vor allem die Planungs- und Bauphase, wobei die Planungsphase derzeit am stärksten durch KI beeinflusst wird. Ein Beispiel dafür ist Generative-Design-Software, die auf Machine-Learning-Algorithmen basiert. Diese Software kann in kürzester Zeit tausende Entwurfsmöglichkeiten analysieren und Ergebnisse effizient anpassen, um Ressourcen zu schonen und den Anforderungen gerecht zu werden.

Auch bei der Optimierung von Dokumentationsprozessen auf der Baustelle spielt KI eine immer größere Rolle. So haben wir auf der Expo Real unsere neue Funktion SiteView vorgestellt. Diese nutzt ebenfalls KI, um die Datenverarbeitung zu verbessern und die Dokumentation vor Ort zu erleichtern.