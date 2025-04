Auch in anderen Bereichen stehen in Zukunft große Investitionen im Sinne der Nachhaltigkeit an. Habau-Geschäftsführer Wetschnig verweist auf aktuelle Forderungen der Politik in Deutschland. „Für die Kernsanierung der Deutschen Bahn wurde ein Sondervermögen in Höhe von 100 Milliarden Euro in den nächsten zehn Jahren gefordert. Wenn auch nur die Hälfte davon kommt, geht das an die Grenze unser aller Kapazität.“ Im Leitungs- und Pipeline-Bau etwa sei die Habau-Gruppe schon jetzt bis Ende des kommenden Jahres komplett ausgelastet.

Kirchdorfer-Chef Wardian wiederum stimmt der Image-Zuwachs im Bereich des mineralischen Wohnbaus positiv: „Die Hochwasserkatastrophe des heurigen Jahres hat bedauerlicherweise ganze Landstriche stark in Mitleidenschaft gezogen und zu Totalschäden bei Wohnhäusern geführt.“ Deutlich zu merken sei jedoch auch der dadurch ausgelöste Sinneswandel: „Man hat gesehen, dass widerstandsfähig gebaut werden muss. Der mineralische Bau ist besser für Hochwasser und Feuer gerüstet. Langlebigkeit bei Starkwetterereignissen ist eine wesentliche Form der Nachhaltigkeit. Das wird auch ein Thema für die Versicherungen. Letztlich muss man den gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes betrachten.“