Am 1. Februar wurde Hans Peter Haselsteiner 80 Jahre alt. Der Miteigentümer und Ex-Chef des Bauriesen Strabag (1998-2013) ist nach wie vor als Investor aktiv - auch an der insolventen Signa ist er maßgeblich beteiligt.



Als "Tausendsassa" engagiert er sich in Wirtschaft, Kultur, Gesellschaft und Politik.