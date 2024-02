Das 2018 gegründete Unternehmen hat in den vergangenen Jahren ein Immobilienportfolio von mehr als 200 Millionen Euro aufgebaut und setzt derzeit 15 Wohnbauprojekte in österreichischen Zuzugsgebieten um.



„Die LZH wurde gegründet, um Wohnen in Österreich ein Stück leistbarer und ein Stück nachhaltiger zu machen. Dieser Vision werden wir auch in Zukunft treu bleiben“, sagt Rafael Lughammer, neben Dominik Paul, Philip Mader und Alexander Sommer-Fein einer der vier neuen Eigentümer.

„Dies gelingt uns, indem wir die gesamte Wertschöpfungskette von der Grundstückssuche über die Finanzierung, Baubetreuung und Vermietung bis hin zum laufenden Asset Management im eigenen Haus abdecken. Damit schaffen wir ein Maß an Standardisierung und Effizienz, die bei herkömmlich abgewickelten Projekten zu erreichen ist.