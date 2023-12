Das Bauunternehmen realisiert die Module mit Brettsperrholzplatten aus heimischem Fichtenholz, über 2 260 Kubikmeter kommen zum Einsatz. Besonders herausfordernd am Vorhaben ist – neben der schnellen Umsetzung – insbesondere die Baustellenlogistik: Aufgrund von gesetzlichen Vorgaben dürfen die Raummodule nur zwischen 0 und 5 Uhr durch die Bundeshauptstadt transportiert werden. Dafür werden die Transporter an einem Parkplatz kurz vor Wien bis Mitternacht in Stellung gebracht, damit sie pünktlich innerhalb der vorgegebenen Frist am Areal des größten Krankenhauses Österreichs eintreffen.

Am Produktionsgelände in Trofaiach werden mittelfristig 30 Fachkräfte von Lieb – darunter Hochbauer, Tischler, Fliesenleger und Trockenbauer – sowie sämtliche Ausbaugewerke den Betrieb aufnehmen. In der Vergangenheit diente das Areal zur Spitzenabdeckung.

Aktuell würde der Fokus aber auf den nächsten zu implementierenden Projektschritten liegen, betont Projektleiter Helmut Bauer: „Nach technischer Freigabe des Mustermoduls können wir bereits mit Anfang Dezember den Produktionsprozess starten. Im April bzw. Mai des nächsten Jahres kommt es bereits zur Montage der Module in Wien.“