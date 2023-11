Was könnte die Baubranche davon lernen? Gegenfrage: Was wären denn wünschenswerte Entwicklungen in der Baubranche, bei denen der Wegfall der Umsatzsteuer das richtige Signal wäre? Was sind komplizierte, aufwändige, aber gemeinhin als sinnvoll anerkannte Maßnahmen, bei denen eine kleine Förderung durch die öffentliche Hand das entscheidende Argumentarium gegenüber dem Auftraggeber sein könnte? Ich denke an Sanierung und Umwidmung von bestehenden Gebäuden, an Recycling und „adaptive reuse“ statt Bauschutt-Deponierung, an Investitionen in Planungsqualität, integrative Projektgestaltung oder die Weiterentwicklung von Standardisierungs-Lösungen … aber was welchen Sinn machen würde, wissen Baubranche-Insider besser als ich.



Oder wir machen einfach so weiter wie bisher, passt eh so … dann danke fürs Lesen bis hierher, und viel Erfolg weiterhin. Alle anderen, die das Thema gewerkeübergreifend diskutieren wollen, darf ich als Chefredakteur des gebäudetechnischen Fachmagazins TGA auf eine Veranstaltung am 6. Dezember hinweisen: Beim Format „TGA meets Sanierung“ fühlen wir einer ganzen Reihe an entsprechenden Projekten auf den Zahn. Ein paar Bauleute, die mit den Gebäudetechnikern diskutieren wollen was geht und was nicht, wären dort genau richtig am Platz. Um Förderungen wird’s freilich auch gehen!