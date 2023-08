Die Herstellung von Baustoffen, die Errichtung und der Betrieb von Gebäuden und Infrastruktur sind für rund ein Viertel der österreichischen Treibhausgasemissionen verantwortlich (2021 rund 19 von 78 Mio. Tonnen CO2-Äquivalenten ohne Treibstoffverbrauch). Davon entfallen knapp zwei Drittel auf den Betrieb und die Beheizung, Kühlung und Warmwasserbereitung von Gebäuden, der Rest auf die Herstellung von Baumaterialien.



Klimaschutzmaßnahmen im Gebäudesektor zielen im Wesentlichen auf die thermische Sanierung des Gebäudebestandes ab. Die Sanierungsrate von Wohngebäuden soll von derzeit 0,7 Prozent bis 2030 auf 2 Prozent pro Jahr und laut Regierungsprogramm bis 2040 auf 3 Prozent gesteigert werden, um eine Dekarbonisierung des Gebäudebestands zu erreichen.



Eine deutliche Steigerung der Sanierungsleistung wird kurzfristig durch den hohen Fachkräftemangel und die hohen Baukosten verhindert. Die Auftragsstornierungen in der Gebäudesanierung sind von durchschnittlich 1 Prozent des Auftragsvolumens bis 2022 im Vorjahr auf 5 Prozent und bis April 2023 auf 14 Prozent gestiegen. Eine schnelle Lösung des Fachkräftemangels ist nicht in Sicht.



Der Anstieg der Baukosten hat sich zwar verlangsamt, energieintensive Baustoffe werden aber teuer bleiben (Mitte 2023 liegen die Materialkosten im Wohnungsbau immer noch 30 Prozent über dem Niveau von 2019).



Die Klimaschutzmaßnahmen werden durch anhaltend hohe Energiepreise und steigende CO2-Zertifikatspreise belastet. Um die langfristigen Sanierungsziele zu erreichen, ist jedenfalls eine Aufstockung der Fördermittel notwendig (gemessen an den Ausgaben für Wohnhaussanierung 2019 von rund 500 Mio. Euro auf mindestens 1,5 Mrd. Euro pro Jahr bis 2030, zu Preisen von 2019).



Der Bausektor zählt auch zu den größten Ressourcenverbrauchern und verursacht fast zwei Drittel des Abfallaufkommens in Österreich.



Ökonom Günter Wolf: „Ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung im Bausektor und zur Reduktion der Flächenversiegelung wird die Verlängerung der Lebensdauer und die Umnutzung bestehender Gebäude sein. Ein weiterer Aspekt, der voraussichtlich zu einer Reduktion des Neubauvolumens im Hoch- und Tiefbau führen wird“.