Es gibt keine Alternative zu zementbasierten Baustoffen. Die Zement-, Beton- und Stahlbranche ist sich ihrer Verantwortung bewusst und unternimmt höchste Anstrengungen, um ihre Produktion zu dekarbonisieren. Zudem muss der Ressourcenverbrauch reduziert werden. Eine Vielzahl an Beispielen zeigt – das geht. Wir erzeugen mittels 3D-Druck bereits materialoptimierte Decken, die 35 Prozent weniger an Beton und ebenso weniger Bewehrung benötigen. Wir bauen Gebäude mit Bauteilaktivierung, die in Kombination mit Wärmepumpen und Photovoltaik längst energieautark geheizt und gekühlt werden können. Beton und Stahl sind Teil der Lösung, können zu 100 Prozent wiederverwendet werden und behaupten sich als Werkstoffe über viele Jahrzehnte.



Zwei Drittel der Emissionen bei der Herstellung von Zement sind Prozessemissionen, ein Drittel stammt aus den Brennstoffen. Österreich ist bei der Senkung der Emissionen mit 549 Kilo CO2 pro Tonne Zement Weltmeister – der EU-Schnitt liegt bei 619, die USA bei 751. Auch beim Einsatz alternativer Brennstoffe führen wir mit 82 Prozent das internationale Ranking – Kanada verwendet nur 15 Prozent alternative Brennstoffe, Spanien 36 Prozent. Unsere Betriebe arbeiten mit Hochdruck daran, die Prozessemissionen noch weiter zu senken. Bei den neuen Zementen (CEM II C) wird der Klinkeranteil drastisch reduziert – von aktuell 70 Prozent auf 50 Prozent. Die österreichische Zementindustrie bekennt sich zum internationalen 5-C-Ansatz: Clinker (incl. CCU/S), Cement, Concrete, Construction, Carbonation.